Capotondi: “Italia, che gioia. Mourinho alla Roma? Si troverà benissimo”

Le parole della capo delegazione della Nazionale femminile: "Mourinho? Dico solo che la sua presenza farà bene alla Roma"

Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, Cristiana Capotondi, capo delegazione della Nazionale femminile, ha parlato così della vittoria dell'Italia agli Europei: «Ho provato una gioia profonda. Una felicità che deriva dalla consapevolezza che il viaggio intrapreso dagli Azzurri sia stato portato a termine anche per coloro che hanno sofferto in questo ultimo anno. Sono davvero contenta che sia stata trasmessa un’immagine positiva del calcio italiano: l’immagine di un gruppo umile, che ha delle grandi individualità e che ha parlato per un Paese intero. Spesso ci si dimentica che questo comparto industriale non fornisce lavoro solo ai calciatori: ci sono i magazzinieri, lo staff medico, gli addetti alle pulizie negli stadi e molte altre figure professionali».