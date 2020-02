Capozucca: “Gasperini? Gli dà ancora fastidio che la parentesi all’Inter…”

Stefano Capozucca, ex dirigente di diversi club di Serie A, si è espresso a proposito del nostro campionato ai microfoni di TMW Radio: “Atalanta oltre le aspettative? No, io dico da sempre che Gasperini è un allenatore che meritava il grande calcio. La parentesi all’Inter è durata molto poco e a lui questo da ancora fastidio. Arrivò in un momento di grande difficoltà della squadra milanese dove era difficile fare bene. Io ci ho lavorato con lui e so quanto vale come tecnico. Gasperini è tra gli allenatori migliori in circolazione”.

Gasperini dovrebbe continuare a migliorare a Bergamo o dovrebbe, a fine anno, andare in una big blasonata?

“Non sarà facile schiodarlo dalla panchina di Bergamo perché lui non si accontenta mai e penso che vorrà andare ancora più in alto. Per farlo andare via da questa città che lo ama profondamente dovrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile. In questo momento squadre importanti come il Milan stanno facendo molta fatica ad arrivare addirittura in Europa League, quindi penso che in Italia dopo le prime tre classificate ci sia adesso proprio l’Atalanta. La Fiorentina, con la nuova proprietà che punta a vincere, dovrebbe puntare ad allenatori come Gian Piero per cercare di imporsi come big in Serie A”.

Tonali andrà alla Juventus secondo te?

“È il giocatore che più mi ha sorpreso quest’anno, già lo conoscevo in Serie B però vederlo affermare anche in Serie A mi ha stupito. Se sarà Inter o Juventus sicuramente non cadrà male visto le prestazioni che sta sfornando”.