Capozucca: “Su Keita c’era anche la Samp, ma abbiamo lavorato in silenzio. Scamacca…”

Intervenuto a Rai Radio 1 il ds del Cagliari Capozucca ha parlato delle trattative degli ultimi giorni per ingaggiare un attaccante

«Con Giulini abbiamo la fortuna di avere un ottimo rapporto anche se a volte ci sono delle discordanze di vedute. Ci parliamo molto, non mettiamo in piazza le cose che vogliamo fare: ci siamo fatti due-tre nomi su cui eravamo interessati, su Keita c’era anche la Sampdoria e abbiamo lavorato in silenzio. Non nego la trattativa per Scamacca che il Sassuolo ha deciso poi di tenere: non volevamo essere impreparati e avevamo questa lista di opzioni».