Capozucca: “Mercato, l’Inter farà ancora qualcosa di importante. Non dico il nome perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente sportivo Stefano Capozucca si aspetta un altro colpo importante dal mercato dell’Inter. “Sono convinto che l’Inter farà qualcosa ancora di importante, mi sembra l’anno buono per lo Scudetto. Kanté? Non dico il nome perché potrebbe essere chiunque“. Capozucca commenta poi i colpi in entrata del club nerazzurro: “Hakimi è un profilo molto importante nell’economia dell’Inter, con Vidal e Kolarov c’è anche esperienza, e per me saranno i maggiori antagonisti della Juventus. Sono convinto che la rosa sarà completata. Dopo i mal di pancia di Conte e la pace dichiarata con risoluzione dei problemi, penso sia l’obiettivo di tutti dare all’allenatore una squadra che possa primeggiare per vincere lo Scudetto“.

(TMW Radio)