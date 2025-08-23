Giovanni Capuano, con un post pubblicato su X, ha criticato apertamente le parole pronunciate da Gabriele Oriali poco prima del calcio di inizio di Sassuolo-Napoli: "Le parole di Oriali ("Paragoniamo il nostro campionato a un Gran Premio di Formula Uno. Per me in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta") non sono un dispetto all'Inter e un favore al Napoli, ma una mancanza di rispetto verso il suo datore di lavoro. Che ha costruito una squadra fortissima con scelte mirate, costose e certamente non fatte per arrivare quarto e fare finta di essere contento".