FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Capuano distrugge il maniavantismo di Oriali: “Non fa dispetto all’Inter, manca di rispetto a…”

ultimora

Capuano distrugge il maniavantismo di Oriali: “Non fa dispetto all’Inter, manca di rispetto a…”

Capuano distrugge il maniavantismo di Oriali: “Non fa dispetto all’Inter, manca di rispetto a…” - immagine 1
Hanno fatto discutere le parole pronunciate dal collaboratore di Antonio Conte prima del match contro il Sassuolo
Fabio Alampi Redattore 

Giovanni Capuano, con un post pubblicato su X, ha criticato apertamente le parole pronunciate da Gabriele Oriali poco prima del calcio di inizio di Sassuolo-Napoli: "Le parole di Oriali ("Paragoniamo il nostro campionato a un Gran Premio di Formula Uno. Per me in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta") non sono un dispetto all'Inter e un favore al Napoli, ma una mancanza di rispetto verso il suo datore di lavoro. Che ha costruito una squadra fortissima con scelte mirate, costose e certamente non fatte per arrivare quarto e fare finta di essere contento".

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA