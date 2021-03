Italiane fuori dalla CL, Capuano: “Fallimento solo di Inter e Juve, a meno che…”

Nessuna italiana tra le prime 8 in Champions League: ecco il commento di Giovanni Capuano su Twitter

L'eliminazione della Lazio contro il Bayern Monaco certifica le difficoltà del calcio nostrano con nessuna squadra italiana tra le prime 8. Ecco il pensiero di Giovanni Capuano in merito:

"Il fallimento della Serie A in Champions League sono le eliminazioni dell’Inter in un girone abbordabile e della Juventus fuori col Porto. A meno che non si pensi che Lazio e Atalanta partissero favorite contro Bayern Monaco e Real Madrid".