Capuano: “Chi non vuole abbattimento Meazza non parla di futuro. Così si condanna Milano a…”

Si continua a discutere del futuro di San Siro e dello stadio di Inter e Milan. I club spingono per la realizzazione del nuovo impianto

Si continua a discutere del futuro di San Siro e dello stadio di Inter e Milan. I club continuano a spingere per la realizzazione del nuovo impianto, soprattutto dopo l'ok del Comune di Milano. Ma non tutti, negli ambienti meneghini, sono favorevoli all'idea. Nel comitato "sì Meazza", per esempio, figurano tanti personaggi di spicco, come l'ex presidente interista Massimo Moratti. Una posizione però criticata dal giornalista Giovanni Capuano, che scrive: