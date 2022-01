Capuano: “Gosens-Inter, affare a basso impatto finanziario. Ecco come può prenderlo”

Così il giornalista su Panorama: "E' possibile che le circostanze internazionali abbiano costretto l'Inter ad anticipare l'acquisto dell'atalantino per evitare di perderlo"

L'operazione Gosens nasce dentro questo quadro. E' possibile che le circostanze internazionali abbiano costretto l'Inter ad anticipare l'acquisto dell'atalantino per evitare di perderlo. Il profilo del tedesco è, infatti, perfetto per la filosofia del club: nel piano della maturità agonistica, a un prezzo tutto sommato abbordabile e con uno stipendio che sarà la metà di quello pagato per Perisic.

Alle cifre che circolano (27 milioni per il cartellino e 3 netti fino al 2026 per il giocatore, sempre bonus inclusi) alla fine Gosens sarà un'operazione a basso impatto finanziario costando tra stipendio e ammortamento più o meno quanto il lordo di Perisic. La formula del prestito con riscatto nel 2023 completa l'opera. Poi in estate Marotta sa già che dovrà ragionare anche sul fronte delle cessioni per rispondere all'obbligo di autofinanziamento imposto dalla famiglia Zhang. La sensazione è che lo potrà fare non con l'acqua alla gola e avendo per tempo risolto due urgenze tecniche: il nuovo portiere (Onana a parametro zero) e l'erede di Perisic (Gosens)".