Capuano: “Scudetto, Inter davanti. Anzi, diciamo una cosa altrimenti Inzaghi si incazza”

"Partiamo dal Milan: dove lo mettiamo? Favorito, anzi favoritissimo essendo campione in carica (...). L'Inter sta facendo un mercato fenomenale: favoritissima. Ma non era già il Milan in pole? Vero, bisogna dirlo altrimenti Inzaghi si incazza. Allora facciamo che sono tutti e due in pole e va bene così. In ogni caso l'Inter sta facendo un mercato fenomenale e non può essere in pole, ma se poi vende uno, due, magari tre top player perché è alla canna del gas allora non è nemmeno da Champions, ma se ricompra qualcuno torna in pole. Insieme al Milan. E se arriva Dybala non se ne parla nemmeno. Se vende Gagliardini pure. Ma se vende Skriniar, non compra Bremer perché magari lo prende la Juventus e forse va via anche De Vrij allora ha un problema perché non arriva a quattro per la difesa e a Inzaghi ne servirebbero proprio quattro (compreso il portiere), quindi l'Inter la mettiamo in pole ma anche in seconda e terza fila, così per non sbagliarsi".