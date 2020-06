Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato su Twitter la notizia della trattativa tra Inter e Real Madrid per Achraf Hakimi. Il laterale classe 1998 è vicinissimo al passaggio al club nerazzurro.

“Hakimi, classe 1998, già in grande evidenza con il Borussia Dortmund in questa stagione, sarebbe per l’Inter un colpo di altissimo livello” le parole di Capuano.