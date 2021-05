Capuano: “Improprio paragone Zhang-Yonghong Li. Prestito Inter? Ecco le intenzioni di Suning”

Ai microfoni di TMW, il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato il momento di difficoltà economica dell'Inter

"Il paragone fra Zhang e Yonghong Li è improprio. Suning, pur in mezzo a difficoltà che sta attraversando nel suo business principale, è una realtà solida e certificata. Il prestito ponte è per traghettare verso una scelta di cui non si vede il contorno, magari l'ingresso di un nuovo socio che si prenda la maggioranza. Una volta compreso di non riuscire a far entrare un socio di minoranza, la famiglia Zhang ha deciso di tenere perché l’Inter può valere di più. Se lo stadio dovesse diventare realtà ci sarebbe un moltiplicatore. Lo stesso con la Superlega, se fosse rimasta in piedi in automatico la famiglia Zhang avrebbe avuto una franchigia maggiore rispetto ai 700-800 milioni attuali".