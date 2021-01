Alla fine della partita contro il Crotone, il giornalista Giovanni Capuano, sui social ha commentato così la vittoria larga dei nerazzurri. “L’Inter ha un potenziale enorme e con una sola manifestazione in testa è per distacco la favorita per lo scudetto. In generale penso lo sappia anche Conte che pure dice il contrario. Resta il tema delle scelte di mercato spinte da lui (Vidal e Kolarov) fin qui negative”, ha scritto su Twitter.