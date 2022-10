Capuano: “Magari sbaglio, ma mi pare che in casa Inter la cosa meno utile da fare…”

L'analisi del giornalista: "Mi pare che il giochino “Chi ha sbagliato cosa” di casa Inter sia la cosa meno utile adesso per chi deve velocemente uscire da una crisi"

"Mi pare che il giochino “Chi ha sbagliato cosa” di casa Inter (“Io vinco anche se tu tagli i costi” “Ti avevo preso Dybala e hai preferito Correa”) sia la cosa meno utile adesso per chi deve velocemente uscire da una crisi. Magari sbaglio eh…". Questo il commento su Twitter di Giovanni Capuano sul momento dell'Inter, che vive una profonda crisi e sembra non sapere come uscirne.