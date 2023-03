Capuano: “Inter, vittoria solida e seria. Una notizia buona e una cattiva per Inzaghi”

"L’Inter si è liberata del Lecce giocando una partita solida e seria, contro un avversario che dall’inizio del campionato provoca fastidi soprattutto alle grandi. La buona notizia per Inzaghi è la condizione della sua squadra, generalmente buona. E anche la conferma che a Bologna ha inciso non poco la fatica di Champions League con il Porto. Quella cattiva è che da inizio stagione la continuità è stata una sfida quasi sempre persa e, quindi, già venerdì con lo Spezia non saprà qualche delle sue Inter si presenterà in campo. Se quella di oggi o quella di Bologna".