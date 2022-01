Capuano: “Inter molto organizzata, Marotta avanti sei mesi. Gosens? Un’operazione…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Giovanni Capuano ha commentato così l'operazione Gosens per l'Inter

"Gosens è un'ottima operazione, aspettiamo le visite di domani che sono meno un dettaglio delle visite solite ma l'Inter sicuramente si è cautelata. Non so che impatto avrà Gosens in questo finale di stagione, Perisic sta avendo una stagione straordinaria ma Gosens ha tempo per riprendersi bene. Marotta è avanti 6 mesi, ha preso il portiere del prossimo anno, ha preso Gosens, sono convinto che stia lavorando sul difensore. Vedo il tratto di un club molto organizzato, è l'eredità che Marotta si è portato dietro".