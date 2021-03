Capuano: “Rinvio Inter-Sassuolo? Sono molto contrariato. I nazionali partiranno”

Il focus del giornalista a proposito di quanto accaduto attorno ai nerazzurri con il rinvio della gara di campionato

Nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24. Questo il pensiero sul rinvio di Inter-Sassuolo: "Io credo che le origini delle motivazioni per cui la partita sia stata rinviata siano da rintracciare in Torino-Sassuolo, non Juventus Napoli. Sono molto contrariato perché c’era una norma in caso di contagio plurimo, che non è il protocollo. In queste settimane la Lega avrebbe dovuto prendere atto di una situazione differente. Penso che nelle prossime ore i nazionali dell’Inter partiranno regolarmente perché l’ATS lombarda non ha mai disconosciuto il valore del protocollo sportivo. Tanto è vero che ha posto anche un termine temporale per la ripresa delle attività che è di 4 giorni. Sono abbastanza convinto che qualora dovesse permanere questa situazione si concederà ai giocatori dell’Inter di aggregarsi alle nazionali e al centro sportivo di Appiano Gentile di riaprire”.