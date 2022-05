Capuano: “Lautaro? A Udine fortunato. Quando non segnava era arrabbiato con Inzaghi perché…”

Intervenuto negli studi di Telelombardia, Giovanni Capuano ha parlato del momento di forma di Lautaro Martinez

"Lautaro, quando non segnava, non era arrabbiato con il mondo: era arrabbiato con Inzaghi perché al 60' usciva sempre lui. A Udine (in occasione del rigore, ndr) gli è andata bene che c'era il VAR che ha visto che il pallone dopo il palo ha sbattuto sul pollice del portiere, altrimenti in epoca normale gli avrebbero annullato il gol tutta la vita".