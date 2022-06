Capuano: “Capolavoro Inter. Ci saranno sacrifici ma clima opposto al 2021”

Dalle colonne di Panorama, il giornalista commenta il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter

Gianni Pampinella

Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano commenta il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Un ritorno che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile e che, invece, sta per concretizzarsi.

"La lezione numero uno è che alla fine decide la volontà dei calciatori: sono loro a determinare l'esito di una trattativa e non esiste alcun ragionamento economico, valido nel mondo reale, che li obblighi a tenere in considerazione anche il parere di chi investe sul calcio centinaia di milioni di euro. Lukaku ha rotto con il Chelsea azzerando quasi il valore di un asset ancora a bilancio per oltre 90 milioni, lo ha fatto rinunciando lui stesso a una buona fetta del suo ingaggio ma penalizzando soprattutto la società che aveva creduto in lui".

"Troverà un'Inter diversa, dovrà adattarsi al calcio di Simone Inzaghi e fare a meno della guida di Antonio Conte e dei consigli di preparazione atletica di Pintus. Scommette su se stesso, per far dimenticare di aver mancato ancora una volta l'approdo nel mondo della Premier League dove continuerà a essere giudicato un calciatore normale e non certo di livello top".

"L'Inter apparentemente compie un capolavoro. La lezione numero due è proprio questa: mai credere che esista qualcosa di impossibile sul mercato, si rischia di essere smentiti dai fatti. La scorsa estate Beppe Marotta aveva masticato amaro per la fuga del belga, oggi gode all'idea di infilare un doppio colpo a costo quasi zero perché insieme a Lukaku arriva anche Dybala e non è detto che parta Lautaro Martinez, che non ha nessuna intenzione di traslocare".

"Con questo terzetto, se dovesse davvero comporsi, Inzaghi avrà l'obbligo di vincere lo scudetto perché in Italia è difficile trovare un attacco più completo e competitivo. E' chiaro che da qualche parte i conti dovranno essere fatti tornare perché il periodo dell'austerity non è finito in casa Zhang. Chi partirà? Sarà il mercato a stabilirlo. Di sicuro l'approccio è stato opposto rispetto a un anno fa, quando il clima che si respirava era quello della smobilitazione".

