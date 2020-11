Non riesce a tornare alla vittoria l’Inter di Antonio Conte, che nel finale si fa beffare dall’Atalanta ed esce dal Gewiss Stadium con un pareggio amaro. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha commentato così il risultato della squadra: “Atalanta-Inter è il manifesto dell’Inter di Conte in questo momento. Non male, ma manca cattiveria e veleno”, ha scritto.