Capuano: “Bremer-Inter? Sorpreso che Marotta abbia sbagliato la sua previsione”

In studio a Sportitalia, il noto giornalista Giovanni Capuano ha parlato così del mercato dell'Inter e non soltanto: “Bremer-Inter? Mi sorprende che Marotta abbia in qualche modo sbagliato la previsione un mese fa, dicendo che era più facile sostituire un difensore che una punta in questo mercato. Oggi mi sembra più che le squadre abbiano bisogno di difensori centrali, vedi Juve se parte de Ligt e Napoli che deve sostituire Koulibaly. Vedremo poi l’Inter cosa farà alla fine con Skriniar e de Vrij”, le sue parole.