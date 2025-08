"Se arriva Vlahovic non è favorito per il titolo, con Napoli e Inter davanti ancora. Se arriva Vlahovic è una squadra che non può darsi solo il quarto posto come prospettiva. Deve arrivare a fine marzo a portata di una volata scudetto. La situazione del Milan è diversa da quella di Conte un anno fa".

Sulla Juve

"Con sincerità dico che non c'è nulla di sorprendente in queste difficoltà. Solo coloro che un anno fa non volevano vedere cosa stava accadendo possono dirlo. Comolli deve rimettere a posto certi cocci ereditati dal passato, compreso Vlahovic. Gli esuberi della Juve a bilancio contano 120 mln, e sono quasi tutti casi disperati. Comolli sta cercando di fare quello che può e limitare i danni. La Juve farà fatica a mettere in campo una squadra da scudetto e deve sperare di avviare un progetto che negli ultimi anni non è mai partito. Qualcuno poteva rendere meglio degli ultimi acquisti, ma se non vanno diventano invendibili praticamente. E questo sta accadendo. Dico una cosa: se il Milan aggiungerà Galliani al suo organico, arriverà a 8 figure dirigenziali, che è più o meno il doppio di come funzionano altri club. La Juve è arrivata a 7 e rimane il ds fuori. Non è una bella notizia per la Juve, come per il Milan. La Juve mi pare ancora in fase di transizione e dovrà ancora semplificare e fare tagli".