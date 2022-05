Capuano: “Perisic alla Juve? Scenario peggiore per l’Inter, ma vale un discorso”

Il parere del giornalista: "Un club ha il dovere, oltre che il diritto, di darsi una linea sui rinnovi. Anche a costo di prendersi un rischio tecnico"

"Su Perisic alla Juventus (se accadrà): scenario peggiore per l’Inter, ma vale il discorso fatto per altre situazioni negli ultimi due anni e cioè che un club ha il dovere, oltre che il diritto, di darsi una linea sui rinnovi. Anche a costo di prendersi un rischio tecnico". Questo il parere di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, sul possibile addio all'Inter di Ivan Perisic per approdare alla Juventus a parametro zero la prossima estate.