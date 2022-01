Capuano: “Scudetto? Se l’Inter avesse un calo, il Napoli è la candidata per…”

Così il tecnico: "Spalletti? E' un allenatore importante e di grande personalità che sa entrare nella mente dei suoi calciatori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ezio Capuano, allenatore, ha parlato così del Napoli di Luciano Spalletti: “Il Napoli ha una squadra molto importante. Purtroppo per Spalletti c’è stata la Coppa d’Africa che non gli ha permesso di avere a disposizione calciatori come Anguissa e Koulibaly, senza dimenticare l’infortunio di Osimhen contro l’Inter che ha costretto l’attaccante a quasi 2 mesi di stop. Senza queste assenze, il gap degli azzurri dalla capolista sarebbe stato minore rispetto a quello attuale.