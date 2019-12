Nella giornata di oggi è giunta la notizia di un interesse della Juventus su Arturo Vidal, con tanto di telefonata esplorativa di Paratici. Sul cileno, ex bianconero, c’è da tempo l’Inter con Marotta e Ausilio intenzionati a regalare a Conte uno dei suoi pupilli. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, su Twitter ha escluso l’ipotesi Juventus per il futuro di Vidal: “Su Vidal (in Italia) solo l’Inter. Non interessa alla Juve”.