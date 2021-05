Caputi: “Tutte le prime 7 in A potrebbero cambiare allenatore: mai successo prima”

Le parole del giornalista: "Lo scudetto è deciso, ma alle spalle dell'Inter c'è una gran bella lotta, le avversarie si fanno dei regali inaspettati a vicenda"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Caputi , giornalista, ha parlato così delle ultime giornate di campionato e non solo: " Lo scudetto è deciso , ma alle spalle dell'Inter c'è una gran bella lotta, le avversarie si fanno dei regali inaspettati a vicenda, basti guardare Napoli e Atalanta nei turni scorsi. In questo weekend Juventus-Milan sarà la partita decisiva e potrebbe essere condizionata dai risultati delle altre squadre in lotta per la Champions.

Mourinho alla Roma? Nella comunicazione è sempre stato fortissimo. Il suo arrivo in Italia ha fatto passare in secondo piano la partita di ieri tra i giallorossi ed il Manchester. Questa è la forza del personaggio che lo caratterizza da anni. La società ha spiazzato tutti ed ha fatto le cose in assoluta riservatezza. Arrivo di Spalletti al Napoli? Il suo ritorno in panchina impreziosirebbe il campionato, così come quello di Sarri e Allegri. Quest'estate le prime sette potrebbero cambiare tutte allenatore, un fatto mai successo prima".