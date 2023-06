Caputi: “Mourinho catenacciaro e bollito? Valutazioni superficiali perché…”

"Spalletti l'anno scorso ha dimostrato di guardare avanti, vedendo come sono stati sfruttati i due esterni. Ha anche sorpreso gli avversari con questo modo di giocare diverso. Mourinho è considerato bollito e catenacciaro, credo che sia molto superficiale questa valutazione. Ritengo che abbia comunque, sulla base dei giocatori che ha, fatto rendere la squadra secondo le sue caratteristiche. Mourinho ha esaltato il fatto di non far giocare gli altri".