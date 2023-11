Caputi: “Napoli-Inter? Nerazzurri più freschi dopo la CL. Può essere fondamentale…”

Simeone come sostituto di Osimhen è una garanzia, ha una media gol-minuti giocati davvero elevatissima. Credo che al nigeriano, però, questi 45′ minuti abbiano fatto bene per mettersi in forma in vista dell’Inter. I nerazzurri hanno fatto turnover e quindi saranno più freschi, Osimhen potrebbe essere fondamentale con la sua qualità”.