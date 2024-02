Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Massimo Caputi, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere una Serie A a 18 squadre: "È vero che era un momento completamente diverso, ma il caso vuole che quando passammo dalle 16 alle 18 squadre, in quell’arco di tempo abbiamo vissuto il momento migliore del calcio italiano. Ora non so se e quanto sia coinciso anche con una situazione economica diversa da quella attuale, però è un dato. Io mi rendo conto che il calcio è cambiato, quindi non è che si vuole per forza tornare indietro e pensare al passato e va visto il presente guardando al futuro.