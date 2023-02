Caputi: “Superlega? Braccio di ferro economico. Su Mourinho e Zaniolo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Massimo Caputi ha toccato vari temi caldi, dalla Superlega al caso Zaniolo

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Massimo Caputi ha toccato vari temi caldi, dalla Superlega al caso Zaniolo:

Si torna a parlare di Superlega, meritocratica e con almeno 80 squadre: — "E' un braccio di ferro che ha come scopo solo l'aspetto economico. La Superlega è partita male, ma è un processo che continua in maniera più forte ora. La verità è che si vuole forzare la mano nei cofronti della UEFA, che detiene il potere economico in Europa. Le società vogliono contare di più".

Roma, ieri ha parlato Pinto. In merito al mercato cosa ne pensa? Mourinho aspetterà? — "Mourinho sapeva che c'erano delle montagne da scalare. Forse è più critico nella gestione di alcune questioni di mercato che non sul fatto che la Roma abbia dei paletti economici. Credo che Mourinho sia conscio delle difficoltà, forse però migliorerebbe alcune questioni che non sono andate come voleva. Forse la rosa non è migliorata come voleva, ma lo scorso anno hai vinto una coppa. Il vero risultato è andare in Champions e la Roma è in lotta".

E sul caso Zaniolo? — "Il finale è stato scritto ma ci si poteva arrivare in maniera diversa. La Roma ha fatto sicuramente degli errori, come il calciatore. Io rimprovero alla Roma di non averlo venduto la scorsa estate, ma che non volesse rinnovare alle cifre chieste dal calciatore lo trovo giusto".

