Paventi (Sky): “Una caratteristica l’Inter non perderà. La mole di gioco…”

L'inviato a seguito dei nerazzurri del canale satellitare ha parlato del momento della squadra di Inzaghi

Credo che mai niente sia casuale. Specie quando certe cose si ripetono. C'è un fattore nella gestione della partita. La squadra per caratteristica cerca di segnare sempre un gol in più dell'avversario e di non chiudersi (anche se ha incassato un solo gol nelle ultime tre ed è stata più equilibrata) ma se le gare non le chiudi tutto diventa più complicato e gli avversari riescono a ritornare. Credo che questa resterà una caratteristica dell'Inter e dovranno essere più bravi là davanti ad essere più lucidi e sfruttare la tanta mole di gioco che viene creata per gli attaccanti e non solo loro. Dato che i nerazzurri hanno portato 12 giocatori, solo in campionato, a segnare e 15 se aggiungiamo Brozovic, de Vrij e Sanchez in CL.