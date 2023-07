Inter, per caratteristiche Beto è il preferito. Ma Balogun stuzzica perchè…

L'Inter è ancora alla ricerca di un attaccante per completare il reparto avanzato. Secondo La Gazzetta dello Sport, la corsa si sarebbe ridotta a due nomi : "Chi arriva, dunque? La scelta ora è limitata a questi due nomi: Balogun e Beto. Per caratteristiche tecniche, il giocatore dell'Udinese si fa preferire. Ma l'affare che stuzzica, in prospettiva, è quello legato allo statunitense di proprietà dell'Arsenal.

Servono almeno 40 milioni di euro. E, peraltro, le commissioni degli agenti sarebbero particolarmente onerose. Ecco perché l'Inter prende tempo. E non si può escludere che nell'attesa sbuchi un terzo nome, magari di un attaccante oggi non sul mercato. Di sicuro, l'Inter ha bisogno di ragionare in prospettiva. E dunque – l'indicazione di Zhang è stata chiara – di inseguire giocatori che abbiano anche una prospettiva di crescita, sotto tutti gli aspetti. Insomma, che l'investimento sia anche economico, non solo sportivo".