Caravello: “Spero l’Inter apra un ciclo con Conte. Mourinho? In mezza giornata…”

Le parole del noto operatore di mercato a proposito di alcuni temi di attualità nella cronaca sportiva

“Mourinho alla Roma? È un grande colpo mediatico, di marketing, strategia e intelligenza. In mezza giornata a Roma i tifosi hanno dimenticato le ultime prestazioni deludenti”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Danilo Caravello. A proposito del prossimo mercato, ha aggiunto: “Il calcio è malato, non è ancora uscito dalla crisi. Speriamo in un mercato più frizzante. Prevedo tanti movimenti. Sarà una sessione fantasiosa, si cercherà di trovare formule come i prestiti biennali”.