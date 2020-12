Caravello: “Prima che ci siano movimenti in entrata, l’Inter deve risolvere queste 3 questioni”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Danilo Caravello, noto procuratore, ha parlato così del mercato dell’Inter e delle possibili operazioni dei nerazzurri: “Io credo che in questo momento si debbano fare risultati e parlare un po’ meno. La società finora ha accontentato in tutto l’allenatore, ma anche Conte ha da gestire questioni spinose come quelle di Eriksen, Vecino e Nainggolan. Prima che ci siano movimenti in entrata, dovranno risolvere queste questioni. Questa Inter anche così com’è può vincere il campionato”.