Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’operatore di mercato Danilo Caravello ha parlato così del mercato e delle prospettive future dell’Inter decisa a prendere Arturo Vidal: “È attratto dalla Serie A e dal voler nuovamente lavorare con Conte, poi l’Inter è un club di altissimo livello. Polemiche con il club? Un modo per forzare la mano, una strategia da una parte per strappare il prezzo migliore e dall’altra per far capire che se ne vuole andare“.

