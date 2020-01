Carbone sul mercato dell’Inter: “I tre acquisti sono fondamentali. Conte vuole dare…”

Benny Carbone a Inter Tv prima della sfida di Coppa Italia: “Gli acquisti dalla Premier League? Sono giocatori importanti. Portano subito esperienza. Pronti per giocare e per vincere. Sono stati scelti per questo. Tre acquisti fondamentali e importanti per far sì che l’Inter dica la sua fino alla fine. Con il tridente si mette a specchio, dà un segnale forte. Vuole fare la partita e andare subito sugli appoggi. Le due punte vanno a giocarsela con i tre centrali loro. Un segnale che Antonio vuole dare per fare la partita. La vuole vincere a tutti i costi. Sanchez? Molto bravo ad allargarsi sulle fasce. Giocare con le tre punte significa che non hai una copertura come quando giochi con i tre centrocampisti. Antonio ha fatto una scelta e secondo me è molto positiva. Vuole andare a prenderli alti. Vedremo un’Inter molto aggressiva. Antonio ha delle giocate codificate. Quando non riesce a trovare la fluidità di gioco ha questa giocata che va sulla punta centrale. Oggi ha anche un trequartista che riesce a chiudere la quadra. In appoggio, cercheranno questa giocata. Lui darà molta profondità quando Lukaku gli verrà incontro”.

(Inter TV)