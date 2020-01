Carbone: “Scoglio da superare per dare un segnale”, Manicone: “Mercato, l’Inter cerca…”

Le parole dei due ex giocatori nerazzurri prima di Inter-Atalanta:

Benito Carbone: “La vittoria di Napoli dà morale e sicurezza alla squadra. Questa partita qui preoccupa. Si incontra una squadra forte, che fa benissimo da anni. Partita molto difficile per noi, ma è uno scoglio che se superato dà un segnale fortissimo. Ilicic e Gomez? Possono cambiare il volto della partita. Soprattutto il Papu che viene dentro e prende palla e fa il mediano basso, fa di tutto. Riesce sempre a trovare una posizione in campo per mettere in difficoltà gli avversari. L’Atalanta ha un’identità, non si preoccupa. L’Inter quando trova spazi diventa devastante”.

Antonio Manicone: “Sono curioso di vedere questa Atalanta. Loro lasciano spesso il due contro due dietro in fase offensiva. Lasciare parità numerica contro Lukaku non è semplice, sono curioso. A proposito della polemica, come diceva Capello nei confronti di Gattuso non avrebbe lasciato il 3 contro 2. Mercato per colmare il gap? In questo momento fare il salto di qualità in questa Inter è difficile: gioca a memoria, hanno un grande gruppo: non è così semplice mettere un giocatore che faccia subito la differenza. L’Inter sta cercando da settimane un giocatore non solo in mezzo ma anche in altre zone del campo per fare il salto di qualità. La base diciamo che è già buona. L’Atalanta gioca uomo contro uomo, sarà una bella partita. Vorranno entrambe vincere, Inter favorita”.

(Inter TV)