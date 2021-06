Carbone: “Spalletti grande mister. Vecino? Poco spazio all’Inter, sarebbe…”

Le parole dell'ex calciatore: "Penso che Spalletti abbia tutte le carte in regole per fare ottime cose al Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, Benny Carbone, ex calciatore, ha parlato così di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli: "Spalletti e’ un grande mister, che avrá sicuramente avuto garanzie tecniche. Vecino ha trovato poco spazio all’Inter di Conte e potrebbe essere un buon rinforzo. Penso che Spalletti abbia tutte le carte in regole per fare ottime cose, i cicli presuppongono grande programmazione e sostegno da parte della societá, questa squadra sta cambiando troppe guide negli ultimi anni e questo va a discapito della programmazione. Ma penso che Spalletti abbia ricevuto conferme a riguardo, altrimenti non avrebbe accettato l'incarico".