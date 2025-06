Sebastian Salomon , primo allenatore di Valentin Carboni ed ex River Plate, ha parlato dei temi che s'incrociano a pochi giorni dal match che vedrà di fronte le due squadre al Mondiale per club.

"Da ragazzino già si esaltava fra tutti. Soprattutto per la sua maturità, ma anche per la competitività che aveva: non voleva perdere mai, nemmeno nei giochi fra amici. A colpirmi più di tutto però era la sua personalità. Dai suoi 5 anni fino ai 12 era un uomo nel corpo di un bambino. Prendeva decisioni da adulto fuori dal campo e decisioni in campo da giocatore pronto".