Ezequiel Carboni: “Inter grande passo per mio figlio Franco. A luglio anche Valentin sarà nerazzurro”

Ezequiel Carboni, ex centrocampista del Catania ed ex tecnico di Lanus e Argentinos Juniors, ha parlato ai microfoni di Diario Jornada dei suoi figli Franco e Valentin.

Il primo è arrivato all’Inter nel mercato di gennaio ed entrato a far parte del settore giovanile: “Si tratta di un grande passo per lui perché avrà la possibilità di crescere come calciatore. Non so quanto sia stato pagato, ma il Lanus ha già ricevuto i diritti di formazione“.

Carboni ha poi rivelato il passaggio in estate anche dell’altro figlio, Valentin: “Andrà anche all’Inter a luglio e il Lanús riceverà la cifra che gli spetta“.