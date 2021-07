Carboni: “Italia potenza calcio europeo grazie a Mancini. Gruppo unito, ora la Spagna”

L'ex esterno Amedeo Carboni ha parlato della sfida tra Italia e Spagna, lui che diviso la sua carriera tra i due paesi

«L’Italia sta diventando una potenza del calcio europeo. Contro il Belgio partivamo alla pari, se non in svantaggio, e abbiamo superato molto bene l’esame. Questo fa ben sperare, anche se ogni partita fa storia a sé. La sorpresa è stato vedere un gruppo molto unito. Bisogna dare merito a Mancini: la sua carriera in azzurro e il fatto che abbia allenato all’estero gli sono serviti per far comprendere alla squadra cosa voglia dire disputare un Europeo e difendere i colori dell’Italia».