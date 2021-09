“Carboni per Casadei” come “Stockton to Malone”: l’arma vincente dell’Inter Primavera

L'esterno mancino e il centrocampista, classe 2003, si stanno confermando due dei pilastri della formazione di Chivu

Cross di Carboni, colpo di testa di Casadei, gol: un copione già visto tre volte in questa stagione (due a Bologna, una ieri contro lo Shakhtar Donetsk), una giocata che si sta trasformando in una vera e propria arma vincente per l'Inter di Cristian Chivu, un rebus ancora irrisolto per le difese avversarie. Una connessione che, per fare un paragone azzardato con la NBA, sembra ricordare quella fra John Stockton e Karl Malone, duo che fece la storia degli Utah Jazz per ben 18 stagioni, dal 1985 al 2003.

Se il valore di Casadei è riconosciuto ormai da tempo, in questa prima parte di stagione Carboni si è preso le luci della ribalta, trasformandosi in terzino sinistro di spinta: già un gol e 3 assist (tutti per Casadei) nelle prime 5 gare disputate fra campionato e Youth League, i numeri perlano per lui. Casadei, da centrocampista, è già il capocannoniere della squadra con 3 centri (2 in campionato, 1 in Youth League). Elementi fondamentali per Chivu, l'Inter se li gode e li aspetta.