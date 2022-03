Carboni: “Le prime 3 stanno facendo di tutto per far rientrare la Juve. Milan o Napoli…”

Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore ha parlato anche della lotta scudetto

Intervistato da Tuttosport, Amedeo Carboni ha parlato anche della lotta scudetto. Secondo l'ex giocatore potrebbe tornare in gioco anche la Juventus. "La sensazione è che le prime tre stiano facendo di tutto per far rientrare la Juventus in corsa per il titolo... Milan o Napoli, però, potrebbero anche resistere fino alla fine".