Caressa: “Allegri ha ragione su una cosa. E ultimamente ci siamo dimenticati che…”

"Poche volte abbiamo visto una squadra come il Napoli andare a dominare all'estero in Champions così. Juve? La tattica è importante ma ha ragione Allegri su una cosa: se uno come Di Maria entra, dopo 5' tira all'incrocio, che tattica vuoi fare? E' più importante il gestire una rosa che la tattica. Ci siamo dimenticati che i giocatori sono più importanti degli allenatori"