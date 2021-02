Caressa: “Barella miglior centrocampista italiano per distacco. Bastoni? A volte è troppo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato così dell’Inter, capace di vincere contro la Fiorentina:

“Conte era molto carico, teso il giusto ma con fiducia prima della partita. La squadra si è dimostrata subito all’altezza anche se ho ancora qualche perplessità, Vidal non riesce a fare il salto in avanti. Barella? Miglior centrocampista italiano per distacco. Ed è migliorato nel suo vulnus, ha dimezzato i gialli. Anche lì è maturato, prima era un po’ come Vidal e andava senza freni, anche ieri era molto attento perché diffidato. Difesa Inter? De Vrij ieri si è messo in tasca Vlahovic, Skriniar come al solito mentre Bastoni piace ma deve perdere un po’ di eccessiva sicurezza, a volte è troppo ottimista”.