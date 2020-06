Caressa: “L’Inter ripartirà forte. Una cosa può pareggiare la lunghezza della rosa della Juve”

Caressa, a Skysport24, ha parlato della ripresa e delle chance che il club nerazzurro possa giocarsi il titolo con Lazio e Juve «L’Inter partirà forte, è una caratteristica delle squadre di Conte. Sa motivarle subito. Credo che in questo campionato le motivazioni conteranno molto e pareggiano un po’ la lunghezza della rosa della Juventus. Bisognetrà poi vedere il processo di Sarrizzazione della Juve: dovrà adattarsi ancora secondo me. In questo momento nessuno può fare pronostici, non c’è una base statistica sulla quale appoggiarsi», ha detto il giornalista.

(Fonte: SS24)