Conte cambiato e diverso? Caressa svela: “Mi dicono che Antonio nello spogliatoio…”

Si è parlato e si continua a parlare di un Antonio Conte cambiato, almeno per quel che riguarda la percezione dall’esterno. In questo senso Fabio Caressa ha voluto tranquillizzare i tifosi sulla stessa foga che il tecnico mette nel suo percorso all’Inter: “Diverso? Mi hanno detto solo nella comunicazione esterno. Nello spogliatoio non è che sia cambiato tanto Antonio. Ma la comunicazione con quelli che lavorano con lui è tosta come sempre. Lui è uno tosto quando parla con la gente con cui lavoro. Lo dico in senso positivo perché è così che si costruisce la mentalità vincente. A me risulta che all’interno sia rimasto lo stesso. E meno male!”

(Sky)