Caressa: “Inter, base consolidata: grande lavoro di Conte. Nainggolan? Evidentemente…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato così del campionato ma non solo:

“Questa giornata va vista sul doppio turno, considerando i giorni di pausa in un momento particolare dopo un tour de force. C’è Milan-Juve mercoledì che influenzerà, c’è l’Inter che è in serie positiva, c’è la Juve che dovrà recuperare il Napoli”.

INTER – “Ha una base consolidata, Conte ha fatto un grande lavoro a rimettere tutto a posto. Nel prossimo mese capirà quanto è cresciuta”

NAINGGOLAN – “Se io penso ad un giocatore che sarebbe potuto diventare contiano penso a Nainggolan, evidentemente non si prendono. Forse Radja haa bisogno di una situazione di tranquillità emotiva, a me è sempre piaciuto moltissimo come calciatore”.

OSCAR 2020 – “Non si può non mettere Immobile e CR7 ma anche Lukaku, ha segnato tanto”.