Caressa: “Inter ha fatto progressi ma contano i risultati. Conte stratega. Sa bene che…”

«Le parole di Conte nel post-partita? Fa parte della strategia dell’allenatore. È un grande stratega. Ogni tanto alza il livello, ogni tanto lo tiene più basso. Lui ha il polso della squadra e sa che quello che dice lo dice ai giornalisti ma sono anche messaggi diretti all’interno. Tutti hanno visto i progressi dell’Inter, ma lo sa bene Conte – che la sua carriera l’ha costruita così – contano i risultati. Se i nerazzurri, con gli investimenti fatti, arrivano quarti lo stesso…». Fabio Caressa a Skysport ha detto la sua sull’Inter che ha vinto contro il Brescia e continua ad inseguire Lazio e Juventus.

«L’Inter – ha aggiunto il giornalista – sta facendo quello che ci si aspettava. Forse ha buttato via delle occasioni per una serie di incertezze che è strano vedere nelle squadre di Conte. Ma è la prima stagione e bisogna crescere. Un po’ in avanti e un po’ dietro. Tutti hanno detto che Di Canio aveva esegerato su Lukaku ma l’attacco a volte si estranea per tutta la partita, gli manca la continuità di cattiveria che fa la differenza alla distanza nelle partite ed è la distanza dalla Juve. Due tre partite pareggiate o gli scontri diretti, questa è la differenza. L’Europa League è un obiettivo B, i nerazzurri erano partiti con quello di fare bene in CL. È una buona stagione quella fatta finora, perché diventi ottima servirebbe un secondo posto e almeno andare vicino a vincere l’EL», ha concluso.

(Fonte: SS24)