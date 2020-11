Caressa: “All’Inter vedo cose un po’ strane: non è possibile infatti che…”

Intervenuto a Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato così di ciò che sta succedendo all’Inter:

“Vedo cose un po’ strane all’Inter, una squadra che morde l’avversario un gol come quello del 3-2 contro il Real Madrid non lo prende dopo aver recuperato da 0-2 a 2-2. Non è possibile prendere un gol in contropiede come il 3-2”.

PAUSA NAZIONALE – “Io avrei fatto la pausa senza le Nazionali, si sta giocando ogni tre giorni ovunque”.

SCUDETTO – “Se il Napoli evita i cali di cui ha parlato Gattuso, allora diventa la favorita probabilmente per la vittoria dello scudetto”.