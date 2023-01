Caressa: “CR7? Ha ragione Di Canio: prendi i soldi, ma non rompere i coglioni con…”

"Sei il giocatore in lizza per essere uno dei più forti di sempre e, nell'anno in cui Messi ti stacca vincendo il Mondiale, vai a giocare in Arabia Saudita per prendere un miliardo, quando tre giorni prima la tua compagna ti ha regalato una Rolls Royce da 350 mila euro. Ma che ce dovete fa' co'sti sordi? Ci sarà un limite di decenza? Va a giocare in un campionato che non si vede: magari diventerà il giocatore che ha segnato di più nella storia, ma su queste scelte ho sempre delle perplessità. E poi, l'ha detta bene Paolo Di Canio, la dico papale come l'ha detta lui: non rompere i coglioni. Fai una scelta di soldi, però almeno poi non dire che vuoi cambiare il calcio in Asia e che quello è un campionato che ti stimola. No alle prese per fondelli. Che ci devi fare anche la paternale, no. Lo dico proprio sinceramente: con questa cosa mi è crollato. Arriva un momento in cui un fuoriclasse deve decidere se diventare leggenda o se vuole diventare il più pagato di tutti. Messi è diventato leggenda, lui non mi sembra su quella strada".